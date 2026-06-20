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Araç tamir ve bakım servisinde yangın

Araç tamir ve bakım servisinde yangın
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Antalya Kepez'de boş bir deponun bahçesinde çıkan yangın, bitişikteki araç bakım servisine sıçradı. Çalışanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

ANTALYA'da boş deponun bahçesinde çıkan yangın, bitişikteki araç tamir ve bakım servisine sıçradı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Kepez ilçesi Serik Caddesi üzerinde, kullanılmayan bir deponun bahçesindeki ahşap parçaların tutuşmasının ardından büyüyen alevler, bitişikteki özel bir firmaya ait araç bakım ve tamiratının yapıldığı servis binasına sıçradı. Panikleyen çalışanların tahliye edilmesinin ardından içeride tamir için bekleyen araçlar da çıkarıldı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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