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Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
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Muratpaşa ilçesinde Kaleiçi Yat Limanı açıklarında devriye gezen deniz polisi, su yüzeyinde hareketsiz yatan bir erkeğin cesedini buldu. Yapılan incelemede cesedin İbrahim Solak'a ait olduğu belirlendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Kaleiçi Yat Limanı açıklarında, devriye gezen deniz polisi su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Ekip, bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi bota alarak Yat Limanı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi noktasına getirdi.

Polisin yaptığı çalışmayla cesedin İbrahim Solak'a (51) ait olduğu tespit edildi.

Solak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

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