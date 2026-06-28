Dalışta kum köpek balığıyla karşılaştığı anları kaydetti

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde zıpkınla balık avı için dalış yapan Osman Öncel kum köpek balığıyla karşılaştı. Zıpkınını doğrulttuğu köpek balığını uzaklaştıran Osman Öncel bu anları su altı kamerasıyla kaydetti. Osman Öncel, "Görüntüleri izleyenler saldırı olarak gördüler bu karşılaşmayı. Gördüğüm tür kum köpek balığıydı. Avcı bir tür olduğu için bana olan merakını gidermek için yaklaştı. İnsanların videoyu izleyip endişelenmesine gerek yok" dedi.

Kumluca ilçesi Karaöz mevkisinde, Gelidonya Feneri açıklarında dalış yapan amatör balıkçı ve su altı dalıcısı Osman Öncel, kum köpek balığıyla karşılaştı. Yaklaşık 20 metre derinlikte yaşanan olayda Öncel, tedbir amacıyla elindeki zıpkını köpek balığına doğru uzattı. Bir süre Öncel'in çevresinde dolaşan köpek balığı daha sonra bölgeden uzaklaştı. Köpek balığını Gelidonya Feneri'nin ilerisinde, kıyıdan ve yüzme alanlarından oldukça uzakta gördüğünü belirten Öncel, bölgenin insan yerleşiminden uzak olması nedeniyle dalış ve avcılık faaliyetlerini burada gerçekleştirdiklerini ifade etti.

'SALDIRMADI, SADECE MERAK ETTİĞİ İÇİN YAKLAŞTI'

Zıpkınla balık avcılığına çocukluk yıllarında hobi olarak başladığını, yaklaşık 4 yıldır ise profesyonel olarak bu sporu yaptığını belirten Osman Öncel, sanal medyada paylaştığı görüntülerin bazı kullanıcılar tarafından yanlış yorumlandığını belirtti. Öncel, karşılaşmanın bir saldırı olmadığını ifade ederek, "Görüntüleri izleyenler saldırı olarak gördüler bu karşılaşmayı. Gördüğüm tür kum köpek balığıydı. Bu bölgede aktif yaşayan bir canlı. Çok saldırgan ya da agresif bir tür sayılmaz. Bana da saldırmadı. Avcı bir tür olduğu için bana olan merakını gidermek için yaklaştı. Ben de tedbir amaçlı zıpkınımı doğrulttum. Bu bölgede zaman zaman gördüğümüz canlılardan biri. Denize girme bölgeleri ile koylara uzak bir noktada karşılaştık. Bu bölgede de bu yüzden avcılık yapıyoruz. İnsanların videoyu izleyip endişelenmesine gerek yok" dedi.

Karşılaşma sırasında sakin kalmanın önemli olduğunu vurgulayan Öncel, "İlk olarak 20 metre civarı bir derinlikte yanıma geldi. Önce üzerimden geçti, izledim. Kameramı açık sanıyordum fakat kontrol ettiğimde kameranın açık olmadığını fark ettim. Daha sonra su yüzeyine çıktım ve kıyıya doğru yöneldim. Benden uzaklaşsın diye hareket ettim ancak o da merak ettiği için bir süre peşimden geldi. Kıyıda biraz yanımda gezdi, bir süre suyun altında dolaştıktan sonra kendi yoluna gitti, ben de dalışıma devam ettim. Güzel ve unutulmaz bir anı oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı