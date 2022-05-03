Antalya'da bayram dolayısıyla tekne turlarında yoğunluk yaşandı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Antalya'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti Akdeniz'in mavi sularında yolculuğa çıkaran günübirlik tekne turları, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun ilgi görüyor.

Yaz turizm sezonunun başlaması ve bayram tatili dolayısıyla Kaleiçi Yat Limanı'nda hareketlilik yaşanıyor. Limanda Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesinde hizmet veren 48 tur teknesi, yoğunluk nedeniyle kesintisiz hizmet veriyor.

Neredeyse 15'er dakika arayla yeni bir teknenin mavi sulara açıldığı bölgede, dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli noktalarından Antalya'ya gelen turistler denizin ve manzaranın keyfini çıkarıyor.

Günlük 3-4 bin yolcu taşınıyor

Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Abdullah Demircan, AA muhabirine, bayram tatili dolayısıyla tekne turlarına talebin arttığını söyledi.

Günlük 3 ila 4 bin misafir taşıdıklarını dile getiren Demircan, "Bu bölgede yerli ve Avrupalı turistler yoğunlukta ancak Uzak Doğu pazarından da misafirlerimizi görmeye başladık. İyi bir sezon geçireceğimizi ön görüyoruz. İki yıl süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yaralarını sarmayı umuyoruz. Önümüzde 6 ay herhangi bir sorun çıkmazsa yüzümüz gülecek gibi görünüyor." diye konuştu.

Kaleiçi Yat Limanı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Gökhan Örsoğlu ise yoğunluğun bayram sonuna kadar sürmesini beklediklerini kaydetti.

Dünyanın dört bir yanından misafir ağırladıklarını dile getiren Örsoğlu, bu sezondan da umutlu olduklarını belirtti.