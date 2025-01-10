Antalya'da Başkan Böcek'ten Gazetecilere Destek ve Yatırım Müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, en borçlu belediye olmalarına rağmen SGK ve vergi borcu olmayan bir belediye olduklarını söyledi.

Böcek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Antalya Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde kent merkezindeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Böcek, 30 yıldır basın mensuplarıyla iyi günde kötü günde birlikte olduğunu, yangınlarda, yağmurlarda, çeşitli etkinliklerde abi-kardeş ilişkisiyle çalıştıklarını söyledi.

Gazetecilerin yaşadıkları sorunları yakından bildiğini dile getiren Böcek, basın mensuplarını ilgilendiren meslek yasasının mutlaka çıkması gerektiğini ve bunun için de gerekli desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Geçen yıl kentte önemli yatırımlar yaptıklarını aktaran Başkan Böcek, "2025 yılında da her zaman olduğu gibi Antalya'da siyaset üstü davranarak, kimseyi ötekileştirmeden, herkesin başkanı olarak güzel çalışmalar yapacağız." dedi.

Gazetecilerin, belediyeden emekliliği gelen kişilerin çıkışlarıyla ilgili tartışmaları hatırlatması üzerine Böcek, 50 binin üzerinde genç işçi başvurusu olduğunu ve bunları değerlendirirken emeklilikle ilgili gününü dolduranlara yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.

Göreve geldikten sonra kimseyi işten çıkarmadığını anlatan Böcek, şunları söyledi:

"Görevi tamamlanan arkadaşlarımız için yasal prosedür uygulanacak. Bunun dışında hiçbir arkadaşımızın çıkışını istemedik. Biz çalışanlarımıza en fazla maaşı veren belediyeyiz. En borçlu belediye olmamıza rağmen bugün SGK ve vergi borcumuz yok. Yaptığım yatırımları hepiniz biliyorsunuz. Yapmam gereken bütün projeleri hepsini yapacağız. A'dan Z'ye bütün projeler yapılacak."

Sarısu-Meydan 4'üncü etap tramvay hattının temeline yönelik de açıklama yapan Böcek, "Antalya Planlama Ajansı şubatta görevine başlayacak. Kredi çalışması devam ediyor. Projenin 5,5 kilometresi yerin altından geçiyor. Gerekli izinler verildiği zaman öz kaynaklarımız ile gerekirse temelini kendimiz atacağız." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin eleştirilerini her zaman saygıyla karşıladıklarını ifade eden Böcek, basın mensuplarına da dikkatli ve duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

"En büyük eksiklik meslek kanunu"

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da gazeteciliğin en büyük eksikliğinin meslek kanunu olduğunu vurgulayarak, acilen bu kanunun çıkması gerektiğini kaydetti.

Gazetecilerin büyük çoğunluğunun asgari ücret aldığını ve patronların da bunu bile vermekte zorlandığını ifade eden Taş, "Her gün bir yerde bir gazete, radyo, televizyon kapanıyor. Acilen yasanın çıkarılması, mesleğimizin iyileştirilmesi konusunda ciddi adımların atılması gerekiyor." dedi.

Taş, gazetecilerin gününü kutladı.