Antalya'da Asayiş Uygulamalarında 1721 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Asayiş Uygulamalarında 1721 Şüpheli Yakalandı
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Son bir haftada Antalya'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 1721 şüpheli yakalanırken, bunlardan 161'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlara karışan kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Ayrıca, kumar oynanmasına yer sağlama ve Kabahatler Kanunu kapsamında da işlem yapıldı.

Antalya'da son bir haftada asayiş olaylarında yakalanan 1721 şüpheliden 161'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, 270 bin 208 kişi hakkında sorgulama yapıldı, 487'si aranan kişi olmak üzere 1721 şüpheli yakalandı, adli makamlara sevk edilenlerden 161'i tutuklandı.

Ayrıca ekipler tarafından 194 geçici konaklama yeri ile 47 kiralık araç firması kontrol edildi.

"Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçu kapsamında da 1 olayda 2 şüpheliye işlem yapıldı.

"Kabahatler Kanunu" kapsamında 177 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalarda, 43 silah, 487 fişek ve 3 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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