Antalya'da 6-8 Mayıs'ta 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması düzenlenecek

Antalya'da 6-8 Mayıs'ta 18'inci Uluslararası MEB Robot Yarışması düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla gerçekleştirilecek organizasyonda farklı alanlarda hazırlanan projeler, 16 kategoride yarışacak.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından katılım sağlayacak öğrenciler, geliştirdikleri robotlarla hem teknik becerilerini ortaya koyacak hem de bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini sergileyecek.

Teknoloji, üretim ve inovasyon odaklı çalışmaların ön plana çıkacağı yarışma, aynı zamanda gençlerin bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmalarına da imkan tanıyacak.

Organizasyon süresince ziyaretçiler, yarışmaların yanı sıra farklı projeleri yerinde inceleme fırsatı bulacak.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlik hakkında detaylı bilgiye "http://robot.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.