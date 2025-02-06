Antalya'da 177 Kilogram Sodyum Siyanür Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

Antalya'da bir iş yerinde 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçunu işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında gayrimenkul danışmanlık ofisi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada, 4 varil içinde toplam 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.