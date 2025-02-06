Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

Antalya'da 177 Kilogram Sodyum Siyanür Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

Antalya'da 177 Kilogram Sodyum Siyanür Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Antalya'da bir iş yerinde 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçunu işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında gayrimenkul danışmanlık ofisi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada, 4 varil içinde toplam 177 kilogram sodyum siyanür ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
img

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı
img

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
img

Fenerbahçe'ye 3 isimden kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Citi bank altın tahminini yükselttiğini duyurdu

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.