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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da hasar tespiti ve destek çalışmalarına başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da hasar tespiti ve destek çalışmalarına başladı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesinin Yazır Mahallesi'nde çıkan orman yangınının ardından hasar tespit ve destek çalışmalarını başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ilçesinin Yazır Mahallesi'nde çıkan orman yangınının ardından hasar tespit ve destek çalışmalarını başlattı.

Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'ndeki orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını ve uğradıkları zararları belirlemek amacıyla bölgede incelemelerde bulundu.

Sosyologlardan oluşan ekipler, hane ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların taleplerini dinledi. Tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon sağlandı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de yangından etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında üreticilerin zararlarının belirlenerek ihtiyaç duyulan desteklerin planlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Yangından etkilenen hayvanlar için de Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Hayvan ambulansı ve veteriner ekipleri tarafından dumandan etkilenen, yanıkları ve çeşitli yaralanmaları olan hayvanlara ilk müdahaleler yapıldı.

İlk müdahaleleri tamamlanan ve ileri tedaviye ihtiyaç duyan hayvanların Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınmasının planlandığı ifade edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, yangının ardından tüm ilgili birimlerin sahada görev yaptığını söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını en kısa sürede tespit ederek gerekli desteği sağlamayı amaçladıklarını aktaran Turan, Büyükşehir Belediyesi olarak yangından etkilenen vatandaşların ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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