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Antalya Belediyesi ihalelerine müfettiş incelemesi

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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Başkan Böcek'in belediyesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını denetlemek için müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, ihalelerdeki şartname ve şirket dağılımlarını inceleyecek.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tarih öncesi ve sonrasında belediye tarafından yapılan ihalelerdeki hareketleri denetlemek için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulundu. Talep üzerine gelen müfettişler, belediye ihalelerinde usulsüzlük olup olmadığını inceleyecek. Müfettişler; birden fazla ihale alan şirket olup olmadığını, şartnamelerin usulüne uygun olup olmadığını kontrol edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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