Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Antalya Alanya'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı; birinin durumu ciddi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Alanya'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı; birinin durumu ciddi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde İ.A. (40) idaresindeki 07 CEE 416 plakalı otomobil ile D.Ş'nin (76) kullandığı 66 AY 079 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 07 CEE 416 plakalı otomobil takla attı.

Kazada, 66 AY 079 plakalı aracın sürücüsü D.Ş. ile yolcu D.U. (72) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan D.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Şanlıurfa'da salça imalathanesinde mide bulandıran görüntü! Yüzlerce kilo çürük domates ve küflü salça çıktı

Utanmadan insanlara satacaklardı! Görüntüler mide bulandırıcı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler Sakarya'dan! Evin selden önceki ve sonraki hali dikkat çekti

Görüntüler selden önce çekildi! Selden sonraki hali korkunç
İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı

Beşiktaş neden mi uçuşta? Cevabı bu görüntüde
2027'de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

On binlerce sağlık personeli istihdam edilecek
Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu

Üsküdar'da yeni seçimlerin tarihi belli oldu
Türkiye’de kripto regülasyonlarında son durum: Faaliyetlerini sürdüren, çekilen ve erişim engeli getirilenler

Faaliyetlerini sürdürenler, çekilenler ve erişim engeli getirilenler
İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi

İstanbul'daki öğrenciler dikkat! O sınavlara iki gün ara verildi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Tehlike hala geçmiş değil

Bakan Çiftçi'den milyonlara kritik uyarı: Tehlike henüz geçmedi!