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Antalya'da Orman Yangını 18 Saatte Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Orman Yangını 18 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 18 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 100 hektar alan zarar gördü.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 18 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 100 hektar alan zarar gördü.

Akseki'ye bağlı Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri yolu yakınlarında, dün saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesine yönlendirilen ekipler, hızla müdahaleye başladı. Alevlere, 9 yangın söndürme helikopteri, 3 yangın söndürme uçağı, 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile karadan ve havadan müdahale edildi. Ekipler gece boyu alevlerle yoğun şekilde mücadele etti. Yangın saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 100 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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