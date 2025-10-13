Haberler

Antakya'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Antakya'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün durumu ve yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BGL 444 plakalı otomobil, Serinyol Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Aracı yol kenarında durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
