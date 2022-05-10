Anneler Günü'nde kayınvalidesini darbeden damat adliyede (2) - Haberler

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Anneler Günü'nde kayınvalidesini darbeden damat adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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Anneler Günü'nde kayınvalidesini darbeden damat adliyede (2)

TUTUKLANDISamsun'da, boşanma aşamasında olduğu Duygu İ.'nin (38) annesi, kanser tedavisi gören Faide Mermer'i (60) Anneler Günü'nde yere yatırarak darbeden Cüneyt İ. (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAMSUN (DHA) - TUTUKLANDI

Samsun'da, boşanma aşamasında olduğu Duygu İ.'nin (38) annesi, kanser tedavisi gören Faide Mermer'i (60) Anneler Günü'nde yere yatırarak darbeden Cüneyt İ. (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tayfur KARA/SAMSUN, -


Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

Anneler Günü, Samsun, Kanser, Güncel, Haberler

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