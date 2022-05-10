Anneler Günü'nde kayınvalidesini darbeden damat adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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TUTUKLANDISamsun'da, boşanma aşamasında olduğu Duygu İ.'nin (38) annesi, kanser tedavisi gören Faide Mermer'i (60) Anneler Günü'nde yere yatırarak darbeden Cüneyt İ. (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SAMSUN (DHA) - TUTUKLANDI
Samsun'da, boşanma aşamasında olduğu Duygu İ.'nin (38) annesi, kanser tedavisi gören Faide Mermer'i (60) Anneler Günü'nde yere yatırarak darbeden Cüneyt İ. (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tayfur KARA/SAMSUN, -
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel