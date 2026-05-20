Haberler

İtfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi yavrusunu annesi uzaklaştırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da bir aracın motor kısmına saklanan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik uğraşına rağmen çıkmadı. Anne kedinin gelmesiyle korkudan saklandığı yerden çıkan yavru, bölgeden uzaklaştı.

Erzincan'da aracın motor kısmına saklanarak itfaiye ekiplerini uzun süre uğraştıran kedi yavrusu, anne kedinin gelmesiyle bulunduğu yerden çıkıp bölgeden uzaklaştı.

Kızılay Mahallesi'nde park halindeki SUV tipi aracından kedi sesi geldiğini fark eden araç sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine araç başına gelen ekipler, aracın motor bölümüne saklanan kedi yavrusunu çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, kedinin, bulunduğu yerden çıkması için motor kısmına kontrollü şekilde su döktü.

Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan kedi, yeniden aracın motor kısmına saklandı.

Aynı durumun birkaç kez tekrarlanması üzerine ekiplerin çalışması uzadı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında olay yerine anne kedinin gelmesiyle, korkudan saklanan yavrusu bulunduğu yerden çıkarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA / Özgür İlhan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi

Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Beklenen oldu!
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı

Koca ülke karıştı!

New York’ta büyük panik! Araç bir anda patladı

Şehrin göbeğinde büyük patlama
46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti

46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti
Maymunla öpüşmek başına iş açtı

Maymunla öpüşmek başına iş açtı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı

Piyasaları sarsacak haber doğrulandı! Zamanlama dikkat çekici