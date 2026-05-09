Anne adayları Anneler Günü heyecanını ebelerle doğada yaşadı

Bartın'da anne adaylarının yanı sıra lohusalar, doğum sürecinde en büyük destekçileri olan ebelerle Anneler Günü heyecanını doğada yaşadı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki gebe okullarında beslenme, gebelik egzersizi, doğum, lohusalık, bebek bakımı ve emzirme gibi konularda bilgi verilen anne adayları ile yeni doğum yapan anneler, Anneler Günü programı kapsamında Güzelcehisar sahilindeki seyir terasında buluştu.

Programda anne adayları ve lohusalar, Güzelcehisar sahilindeki 80 milyon yıllık lav sütunlarının eşsiz manzarasına karşı dalga sesleri eşliğinde fizyoterapistin yönlendirmesiyle egzersiz yaptı, koordinatör ebeler ve beslenme uzmanı tarafından gebelik süreci, stres yönetimi ve anne sağlığı konularında bilgilendirildi.

Etkinlikte anne adayları ve yeni annelere, çiçek ve çeşitli hediye paketleri verilerek Anneler Günü kutlandı.

"Anne adaylarımıza her gün yanlarında olduğumuz mesajını vermek istedik"

Koordinatör ebe Yasemin Tekin Öztekin, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının "Ebelerimizle Bir Gün, Anneler Günü" programı kapsamında gebelerle farklı bir ortamda bir araya geldiklerini söyledi.

Öztekin, programa katılanların egzersiz yapmanın yanı sıra beslenme, doğum ve lohusalık gibi konularda bilgilendirildiğini belirterek "Anne adaylarımıza bu etkinliğimizle sadece bir gün değil, her gün yanlarında olduğumuz mesajını vermek istedik ve ilk Anneler Günü'nü de biz kutlamak istedik. Gebelerimiz mutlu, bebeklerimiz mutlu ve tabii ki bizler de çok mutluyuz." dedi.

"Unutulmamak çok güzel"

Yeni doğum yapan Seda Yıldız da güzel atmosferde tekrar ebeleriyle ve arkadaşlarıyla bir araya gelmenin kendisine çok iyi geldiğini ifade etti.

İlk kez Anneler Günü yaşadığını ve bu süreçte kendisine destek olan ebe ve arkadaşlarıyla vakit geçirmenin farklı deneyim olduğunu anlatan Yıldız, "Bartın'ın böylesine güzel doğasında Anneler Günü'nü kutlamak, yeni bir anne olarak bana gerçekten çok iyi geldi. Burada yeni gebe arkadaşlarla da tanıştım, çok güzel geçti. Çok ince düşünce, çok güzel etkinlik. Bu arada hediyeler de aldık, çok güzeller, çok anlamlı ve ilk Anneler Günü hediyemiz. Bunları ebelerimizden almak bizi ayrıca mutlu etti. Doğum yaptıktan sonra bile unutulmamak, hatırlanmak ve hediyeyle taçlandırılmak çok güzeldi." diye konuştu.

Anne adayı Melisa Aslan Yıldırım ise "İlk Anneler Günü hediyemizi aldık. Gebe olarak değer verildiğimizi görmek ve unutulmamak güzel bir duygu. Havanın güzelliği, ortamın güzelliği böyle bir ortamdayız, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Göncagül Özcan hamileliğinin son 3 ayını geçirdiğini ve koordinatör ebelerin gerek telefonla gerekse ev ziyaretleri yaparak kendileriyle yakından ilgilendiklerini dile getirerek "Bartınlı değilim, çok fazla arkadaşım yok ama bu tür etkinliklerle yeni arkadaşlarla tanışıyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Anne adayı Gizem Vural da ilk Anneler Günü hediyesini aldığını, güzel bir gün geçirdiği için mutlu olduğunu kaydetti.