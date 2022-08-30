Anket: Amerikalıların Çoğu Daha Katı Silah Yasaları İstiyor

CHİCAGO, 29 Ağustos (Xinhua) -- Chicago Üniversitesi Harris Kamu Politikası Çalışmaları Okulu ve Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir anket, ABD'li yetişkinlerin çoğunun, silahlı şiddetin ülke çapında arttığına inandığını ve silah yasalarının daha...

CHİCAGO, 29 Ağustos (Xinhua) -- Chicago Üniversitesi Harris Kamu Politikası Çalışmaları Okulu ve Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir anket, ABD'li yetişkinlerin çoğunun, silahlı şiddetin ülke çapında arttığına inandığını ve silah yasalarının daha katı hale getirilmesini istediğini ortaya çıkardı. Associated Press ajansının haberine göre, anket Amerikalıların yüzde 71'inin silah yasalarının daha katı olması gerektiğini söylediğini gösterdi. Cumhuriyetçilerin yaklaşık yarısı, Demokratların büyük çoğunluğu ve silah sahibi hanelerde yaşayanların çoğunluğu da bu gruba dahil. Genel olarak, 10 Amerikalıdan 8'i ülke çapında, yaklaşık üçte ikisi ise kendi eyaletlerinde silah şiddetinin arttığını düşünüyor. Anket, 28 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında, silahlı şiddet konusuna ilgiyi artıran bir dizi ölümcül toplu silahlı saldırı ve silahlı cinayetlerde 2020'de yaşanan ani artışın ardından yapıldı.