Ankara Valiliği'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı...

(ANKARA) - Ankara Valiliği, yarın ve pazartesi günü için şehrin güney kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Vatandaşlardan sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı görülen bölgelerde buzlanma ve don olayı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ankara Valiliği'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın ve pazartesi günü için kuvvetli yağış uyarısında bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; ilimizde yağışların, 3 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Ankara'nın güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. 4 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle; sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı görülen bölgelerde buzlanma ve don olayı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

