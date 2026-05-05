Ankara Valiliği'nde Değerlendirme Toplantısı... Vali Yakup Canbolat: " İdarede Her Alanda Etkin Bir Yönetim Anlayışı Temel Hedefimiz"

(ANKARA)- Ankara Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları ile Ankara Valiliği'nde genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ankara Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yapılan açıklama, şunlar kaydedildi:

"Vali Yakup Canbolat başkanlığında, Ankara Vali Yardımcılarımız ve ilçe Kaymakamlarımız ile genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kamu hizmetlerinde iş yürütümünün şeffaf, verimli, süratli, ve sürekliliğinin önemine değinen Vali Canbolat; idarede her alanda etkin bir yönetim anlayışının temel hedef olduğunu ifade etti."

