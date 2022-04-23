Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde 23 Nisan Coşkusu... Başhekim Yaşar: "Hepsi Çok Mutlu Olsun, Dünyaları Güzelleşsin"

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Evren Yaşar, hastanelerinde tedavi gören çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocukları tek tek odalarında ziyaret ederek onlara hediye veren Yaşar, çocukları bir daha hastanelerinde misafir etmemeyi, hepsinin sağlığına kavuşmasını dileyerek "Hepsi çok güzel çocuklar, hepsi mutlu olsun, dünyaları güzelleşsin. Onların sayesinde oluyor her şey" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Hastanede tedavileri süren çocuklara müzik ve palyaço eşliğinde çeşitli hediyeler verildi. Çocuklara verilen hediyeler arasında, geri dönüştürülebilir malzemelerle el emeği yapılan ürünler de vardı.

Tedavi altındaki çocuklara Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hazırladığı ve içerisinde eşofman takımı, şapka, boya kalemi, defter gibi malzemelerin bulunduğu çantalar da hediye edildi. Etkinliklere her iki hastanenin başhekimleri katıldı. Etkinlik sonunda çocuklar pasta kesip, Türk bayrağı sallayarak eğlendi, keyifli vakit geçirdi.

"HEPSİ ÇOK MUTLU OLSUN, DÜNYALARI GÜZELLEŞSİN"

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Evren Yaşar, etkinlik ile ilgili şöyle konuştu:

"Atamızın çocuklarımıza armağan ettiği bugün bizler için çok önemli. Burada çeşitli nedenlerle yatmakta olan çocuklarımız, hastalarımız var; hepsi çok mutlu oldu. Hediyeleştik, bayramlarını kutladık şimdi pastalarını kestik. İnşallah en kötü günleri böyle olur, bir daha onları burada misafir etmek zorunda kalmayız. Hepsi çok güzel çocuklar, hepsi mutlu olsun, dünyaları güzelleşsin. Onların sayesinde oluyor her şey."