ANKARA Sebze ve Meyve Hali'nde baskı ve tehditle 'Nitelikli yağma' suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, haldeki bir grubun, iş yeri sahiplerine baskı ve tehditte bulunarak 'Nitelikli yağma' suçunu işlediği belirlendi. Şüphelilerin bu şekilde haksız kazanç elde etmeye çalıştığı, sevkiyata gelen araçlara yönelik korsan otoparkçılık yönetimiyle baskı sağladığı ve kanunsuz ücret talep ettiği tespit edildi. Önceki gün şafak vakti başlatılan operasyon kapsamında toplam 30 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, kesici delici alet ve mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı