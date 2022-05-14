ANKARA/RİZE - Esenboğa Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına yolculuk - Haberler

ANKARA/RİZE - Esenboğa Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına yolculuk
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Ankara Esenboğa Havalimanı Uçuş bilgileri ekranı Yolcuların İç Hatlar Terminali'nde ve bilet kontrolünden geçmeleri Yolcuların uçaktaki yerlerini almaları Uçağın kanatları üzerinden gün batımı Uçağın kalkışı ve gökyüzünden detaylar Uçağın Rize-Artvin Havalimanı'na inişi Yolcuların uçağın...
ANKARA (AA) - Ankara Esenboğa Havalimanı
Uçuş bilgileri ekranı
Yolcuların İç Hatlar Terminali'nde ve bilet kontrolünden geçmeleri
Yolcuların uçaktaki yerlerini almaları
Uçağın kanatları üzerinden gün batımı
Uçağın kalkışı ve gökyüzünden detaylar
Uçağın Rize- Artvin Havalimanı'na inişi
Yolcuların uçağın başarıyla inişini alkışlamaları
Bagajlarını bekleyen yolcular
Rize-Artvin Havalimanı'ndan detaylar THY'nin Rize-Artvin uçuşları başladı
Türk Hava Yolları (THY), Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışıyla Rize-Artvin uçuşlarına başladı.
İstanbul Havalimanı'ndan her gün karşılıklı sefer
Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı ile Rize-Artvin Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın yedi günü düzenlenecek. Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.00'de, Rize-Artvin Havalimanı'ndan ise saat 15.05'te yapılacak.
AnadoluJet de Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Rize-Artvin Havalimanı'na haftanın 7 günü sefer düzenleyecek.
Uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 14.30'da, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 16.35'te, Rize-Artvin Havalimanı'ndan ise 18.40'ta yapılacak.