ANKARA/RİZE - Esenboğa Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanına yolculuk - Haberler

ANKARA (AA) - Ankara Esenboğa Havalimanı

Uçuş bilgileri ekranı

Yolcuların İç Hatlar Terminali'nde ve bilet kontrolünden geçmeleri

Yolcuların uçaktaki yerlerini almaları

Uçağın kanatları üzerinden gün batımı

Uçağın kalkışı ve gökyüzünden detaylar

Uçağın Rize- Artvin Havalimanı'na inişi

Yolcuların uçağın başarıyla inişini alkışlamaları

Bagajlarını bekleyen yolcular

Rize-Artvin Havalimanı'ndan detaylar THY'nin Rize-Artvin uçuşları başladı

Türk Hava Yolları (THY), Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışıyla Rize-Artvin uçuşlarına başladı.

İstanbul Havalimanı'ndan her gün karşılıklı sefer

Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı ile Rize-Artvin Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın yedi günü düzenlenecek. Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.00'de, Rize-Artvin Havalimanı'ndan ise saat 15.05'te yapılacak.

AnadoluJet de Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Rize-Artvin Havalimanı'na haftanın 7 günü sefer düzenleyecek.

Uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 14.30'da, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 16.35'te, Rize-Artvin Havalimanı'ndan ise 18.40'ta yapılacak.