Başkentin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde parklar, caddeler ve araçlar karla kaplandı.
Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yüksek kesimlerde etkisini artırarak karla karışık yağmura, sabah kara dönüştü.
Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinin yüksek kesimlerinde park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
