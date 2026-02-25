Haberler

Başkentin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde parklar, caddeler ve araçlar karla kaplandı.

Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yüksek kesimlerde etkisini artırarak karla karışık yağmura, sabah kara dönüştü.

Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinin yüksek kesimlerinde park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Neden kaçtığı anlaşıldı! İtirafçının saydığı isimler arasında o da var
ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi

ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Şehit F-16 pilotunun kimliği belli oldu

Şehit F-16 pilotunun kimliği belli oldu
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Neden kaçtığı anlaşıldı! İtirafçının saydığı isimler arasında o da var
Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış

Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı

Karşısında o ismi görünce, evinin balkonundan atladı