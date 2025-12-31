Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Ankara'nın yüksek bölgelerinde etkisini artırdı. Yeşil alanlar ve yollar beyaz örtüyle kaplanırken, sürücüler yokuşlarda zorluk yaşadı. Meteoroloji, yağışların sabah saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.
Yağış nedeniyle park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.
Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde bazı otomobil sürücüleri, yokuşlardan çıkmakta güçlük çekti.
Eryaman'daki Göksu Parkı'nda ise vatandaşlar gece saatlerinde kartopu oynadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel