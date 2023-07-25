Ankara'nın Ayaş ilçesinde izinsiz inşa edilen 23 yapı yıkıldı

Ayaş Belediyesi ekipleri tarafından Ayaş ilçesinde tarım arazisine izinsiz inşa edilen 23 yapı tespit edildi ve yıkıldı. Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, hobi bahçesi adı altında yapılan satışlara ilişkin uyarıda bulundu.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde tarım arazisine izinsiz inşa edilen 23 yapı belediye ekiplerince yıkıldı.

Ayaş Belediyesi ekiplerince Bayram Mahallesi'nin Kayabaşı mevkisinde 14, Tekke Mahallesi'nin Karakoyunlu mevkisinde de 9 olmak üzere 23 kaçak yapı tespit edildi.

Fen İşlerine Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 aylık dönemde izinsiz inşa edilen bu yapıları iş makineleri yardımıyla yıktı.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçe genelinde "hobi bahçesi" adı altında yüzlerce yapı inşa edildiğini belirterek, "İnşa edilen ve edilmekte olan yapıları kimsenin gözünün yaşına bakmadan yıkacağız." dedi.

Demirbaş, vatandaşları "hobi bahçesi" adı altında yapılan satışlara ilişkin uyararak, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilikten gelen talimatlar ve CİMER'e gelen şikayetler doğrultusunda hobi bahçelerine yapılan yapıların hepsini yıkmaya devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Vatandaşlarımız hobi bahçelerini almasınlar, kandırılmasınlar, onları uyarıyoruz. İlçemizde tarım alanlarından rant elde edenlere, tarım alanlarımızı yok etmek isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz."