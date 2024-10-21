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ANKARA Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu Tanıtım Programı'nda konuştu

ANKARA Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu Tanıtım Programı'nda konuştu
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Ankara.

ANKARA Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu Tanıtım Programı'nda konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Teknoloji Politika Güncel Ankara

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