ANKARA Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu Tanıtım Programı'nda konuştu
Ankara.
ANKARA Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu Tanıtım Programı'nda konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ANKARA Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu Tanıtım Programı'nda konuştu
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