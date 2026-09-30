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Ankara Keçiören'de polisi darbeden 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Ankara Keçiören'de 28 Eylül'de Hisar Mahallesi Şirinler Parkı civarında drift atma nedeniyle çıkan tartışmada polis taşla darbedildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yaralanan polis tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde polisin darbedilmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 28 Eylül'de Hisar Mahallesi Şirinler Parkı civarında bir grup ile polis İ.U. arasında "drift atma" nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, polisi taşla darbetti. Polis İ.U. ise kendini korumak amacıyla havaya ateş etti.

Saldırıda yaralanan polis, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kaynak: AA
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