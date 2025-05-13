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Ankara Jandarma'dan Öğrencilere Özel Misafirlik

Ankara Jandarma'dan Öğrencilere Özel Misafirlik
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 'Bir Gönülden Bir Gönüle Mektubumuz Var' projesi kapsamında Hacı Sabancı Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler, jandarma personeliyle bir araya gelerek yazdıkları mektupları teslim etti.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, "Bir Gönülden Bir Gönüle Mektubumuz Var" projesi kapsamında öğrencileri misafir etti.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara İl Jandarma Komutanlığımız, 'Bir Gönülden Bir Gönüle Mektubumuz Var' projesi kapsamında Hacı Sabancı Ortaokulu öğrencilerini misafir etti. Öğrenci kardeşlerimiz, çeşitli birimlerde görev yapan jandarma personelimizle bir araya gelerek yazdıkları mektupları teslim etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, konuya ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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