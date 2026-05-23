Ankara İtfaiyesi Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulundu

Ankara İtfaiyesince 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili öncesi Başkentlilere uyarılarda bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, vatandaşların güvenli bir tatil ve bayram geçirebilmesi için Başkentin çeşitli noktalarındaki 49 istasyonda görevi başında olacak.

Ankara İtfaiyesi İtfaiye Çavuşu Muhammed Albayrak, özellikle bayram hazırlıkları nedeniyle mutfaklarda yoğunluk yaşandığını belirterek, "Ocak, tüp ve elektrikli mutfak ekipmanları kullanılırken dikkatli olunmalı, yemek pişirilirken mutfak, kesinlikle kontrolsüz bırakılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kurban kesim işlemlerinin yalnızca belirlenen güvenli alanlarda yapılması gerektiğini belirten Albayrak, kesim bölgelerinde elektrik kabloları, yanıcı maddeler ve yakıt depolarından uzak durulması, kullanılan ekipmanların gelişi güzel bırakılmaması ve çocukların kesim alanlarına yaklaşmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Albayrak, bayram ziyareti veya tatil nedeniyle evden ayrılacak vatandaşlara da "Ütü, şarj aleti gibi elektrikli cihazların fişleri prizden çıkarılmalı, doğal gaz ve su vanaları kapatılmalıdır." uyarısında bulundu.

Bayram tatilinde yola çıkacak sürücüleri de uyaran Albayrak, sıcak havalarda araç içinde bırakılan çakmak, deodorant, kolonya ve basınçlı kapların yangın ve patlama riski oluşturabileceğine dikkati çekti.

"Küçük ihmaller büyük orman yangınlarına dönüşebilir"

Bayram süresince yoğunluk yaşanması beklenen piknik ve mesire alanlarına ilişkin de Albayrak, "Ateş yalnızca izin verilen bölgelerde yakılmalı, ayrılmadan önce tamamen söndürüldüğünden emin olunmalıdır. Yol kenarlarına sigara izmariti, cam şişe ve cam parçaları atılmamalıdır. Küçük ihmaller büyük orman yangınlarına dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

Albayrak, vatandaşların acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini hatırlatarak, "En büyük temennimiz, hiçbir vatandaşımızın acı yaşamadan güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesidir." ifadesini kullandı.