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Ankara Havalimanı'nda Kilitli Bırakılan Kedi Kurtarıldı

Ankara Havalimanı'nda Kilitli Bırakılan Kedi Kurtarıldı
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Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sahibi tarafından araç içerisinde kilitli bırakılan kedi, vatandaşların ihbarı ile polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin sağlık kontrolü için veterinere götürüldüğü bildirildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda araç içerisinde sahibi tarafından kilitli bırakılan kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Esenboğa Havalimanı kapalı otoparkında sahibinin araç içerisinde bıraktığı kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına bildirdi.

Araçta mahsur kalan kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.

Polis ekipleri aracın plakası üzerinden kedinin sahibinin kimliğini belirledi ve ulaşmaya çalıştı. Yapılan incelemede, kedinin sahibinin aramalar sırasında yurt dışında olduğu ve kediyi araçta bırakarak seyahat ettiği tespit edildi.

Kedinin sahibine 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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