Ankara haberi! Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Sonsuzluk Kitabevi" Oyunu Kuzey Makedonya'da Perde Açacak Güncel Haberler Ankara bölgesinden gelen habere göre Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Sonsuzluk Kitabevi” isimli oyunu, 6. Othello Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya’nın Gostivar şehrinde sahnelenecek. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Sonsuzluk Kitabevi" isimli oyunu, 6. Othello Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde sahnelenecek. Bu sene 12-18 Eylül arasında Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde düzenlenecek 6. Othello Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Sonsuzluk Kitabevi" oyunu da perde açacak. Festivale geçen yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Bir Nefes Dede Korkut" oyunu sahne almıştı. Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği Sonsuzluk Kitabevi, 12 Eylül Pazartesi günü saat 20: 00'de Gostivar Tiyatrosu'nda festivalin açılış oyunu olarak sanatseverlerle buluşacak. Tek perdelik olan oyunun müzikleri Can Atilla'ya, dekoru Hakan Dündar'a, kostümleri Funda Karasaç'a, dans düzeni ise Volkan Ersoy'a ait. Kaynak: ANKA / Güncel Devlet Tiyatroları Makedonya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara haberi! Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Sonsuzluk Kitabevi' Oyunu Kuzey Makedonya'da Perde Açacak - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.