Ankara gündem haberi: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Beypazarı'nda çiftçilerle buluştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'de artık sözleşmeli tarımı sistematik olarak başlatacaklarını belirterek, "Bundan sonra ne üretenin ne tüketenin aldatılmayacağı bir sistem getiriyoruz." dedi.

Gizligider, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Beypazarı Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen programda, Türkiye'nin tarım alanında faaliyet gösteren dev ülkelerin arasında yer aldığını söyledi.

Tarım faaliyetleri konusunda çiftçilerin görüşlerini de eleştirilerini de önemsediklerini aktaran Gizligider, "Biz her şeyi biliriz, demiyoruz, hep birlikte her şeyi biliriz. Yeter ki sizler üretin. Girdiler, destekler, pazar, bunları yeni dönemde artık sistematik olarak çözmüş olacağız. Bir mevzuat sürecine giriyoruz. Bu anlamda Türkiye'de artık sözleşmeli tarımı sistematik olarak başlatacağız. Bundan sonra ne üretenin ne tüketenin aldatılmayacağı bir sistem getiriyoruz." diye konuştu.

Son dönemde tahıl koridoru konusunun gündemde olduğuna dikkati çeken Gizligider, şunları kaydetti:

"Dünyanın herhangi bir noktasındaki gelişme diğer bir noktayı da çok önemli şekilde etkiliyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye tarihi bir iş daha yaptı. Dev güçlerin ve diğer birçok ülkenin yapamadığını Türkiye yaptı ve hem dünya barışına hem de gıda arz noktasındaki önemli soruna hakemliğiyle adaletiyle bir çözüm buldu. Bölgesel bir güç olarak, önemli bir aktör olduğunu da Tüm dünyaya göstermiş oldu. Türkiye çok büyük bir ülke. Ülkemizin kazanımlarını, tarımdaki kazanımlarını, hayvancılıktaki kazanımlarını magazine kurban etmeyelim ve lütfen bunlara aldırış etmeyelim. Türkiye yılda 100 milyon civarında nüfusu besliyor. Dünyanın en büyük makarna fabrikası Türkiye'de. Normalde makarna deyinde İtalya gelir akla ama öyle değil. Dünyaya makarnayı biz veriyoruz."

Gizligider, konuşmasının ardından çiftçilerden gelen istekleri, şikayetleri dinledi ve hepsinin üstesinden geleceklerini aktardı.

Ardından Gizligider ve beraberindekiler Kırbaşı beldesinde bir çiftçinin yazlık havuç hasadına katıldı.

Gizligider sonrasında yine yol üzerinde bulunan havuç yıkama ve paketleme tesisine, tavuk entegre tesisine ziyarette bulundu, Beypazarı Belediyesinin kurduğu 120 dönümlük örnek bahçeyi inceledi.

Ardından Gizligider ve beraberindekiler belediyenin kurduğu 120 dönümlük örnek bahçeyi gezdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, temaslarını Belediye Başkanlığı ziyaretiyle tamamladı.