Ankara gündem haberleri... Ankaralı Pazarcı Fiyatları Tane Hesabıyla Anlattı: "Bir Domates, Bir Salatalık, Üç Biber, Bir Patlıcan 12.5 Lira"

Ankara gündem haberi... Ankara’nın yakın ilçelerinde yetişen sebzeler pazara çıkmasına rağmen fiyatlar ucuzlamadı. Başkent’te pazarcılık yapan İsmet İlkutlu, Ankara’ya 80 kilometre uzaklıktaki Ayaş’tan gelen domatesin tanesini 3 lira 40 kuruşa sattıklarını belirterek, “Tarım Bakanlığı da Ankara’da. Rica ediyorum, Ayaş’a kadar gitsin, köylerini görsün, kaç kişi domates ekmiş öğrensin. İnsanların derdini öğrensin, çözsün” dedi. Ayaşta çiftçilik yapan Sinan Çınar ise, "Domatesin bir dekarda maliyeti 8-9 lira. Bütün yaş sebzelerde aynı. Geçen sene 1,5-2 lira maliyeti varken bu sene dönüme maliyeti 9 liralara kadar çıktı" diye konuştu.

Haber: DİLAN KUTLU- Kamera: FATİH NAZIM EFE

Ankara'nın yakın ilçelerinde yetişen sebzeler pazara çıkmasına rağmen fiyatlar ucuzlamadı. Başkent'te pazarcılık yapan İsmet İlkutlu, Ankara'ya 80 kilometre uzaklıktaki Ayaş'tan gelen domatesin tanesini 3 lira 40 kuruşa sattıklarını belirterek, "Tarım Bakanlığı da Ankara'da. Rica ediyorum, Ayaş'a kadar gitsin, köylerini görsün, kaç kişi domates ekmiş öğrensin. İnsanların derdini öğrensin, çözsün" dedi. Ayaşta çiftçilik yapan Sinan Çınar ise, "Domatesin bir dekarda maliyeti 8-9 lira. Bütün yaş sebzelerde aynı. Geçen sene 1,5-2 lira maliyeti varken bu sene dönüme maliyeti 9 liralara kadar çıktı" diye konuştu.

Başkent Ankara'nın yakın ilçelerinde yetişen sebze ve meyveler pazarlara girmesine karşın tezgahlarda beklenen ucuzluk olmadı. Ankara'nın domatesiyle ünlü Ayaş'ta üreticiden 6 liraya alınan domates semt pazarlarında kilosu 10 liradan satılıyor.

Semt pazarlarında esnaflık yapan İsmet İlkutlu, enflasyondaki artışı tane hesabıyla yaparak, bir domates, bir salatalık, üç biber, bir kabak, bir patlıcanın 12,5 lira olduğunu belirterek, "Bunu asgari ücret düzeyinde düşünün. 4 kişilik bir aile bu ürünleri 4 adet alsa sadece 50 TL para düşüyor. Aylığa vurduğunuz zaman sadece 4 domatese, 4 salatalık, 4 patlıcan, 4 kabak 8 bibere verilecek para" dedi. Pazarcı Tarım Bakanlığı'na da, "Rica ediyorum, Ayaş'a kadar gitsin, köylerini görsün, kaç kişi domates ekmiş öğrensin. İnsanların derdini öğrensin, çözsün" çağrısında bulundu.

"3 DOMATES 10 LİRA"

Ankara'da semt pazarlarında tane hesabıyla, bir domatesin fiyatı 3 lira 40 kuruş. 3 domates 10 TL'yi geçiyor. Bir salatalık 2 TL. 3 biber 1,5 TL. bir adet patlıcan 2 lira 64 kuruş. Bir kabağın fiyatı 2 lira 40 kuruşu buluyor.

Ankara Ayaş'ta çiftçilik yapan Sinan Çınar ise, "Domatesin bir dekarda maliyeti 8-9 lira. Bütün yaş sebzelerde aynı. Geçen sene 1,5-2 lira maliyeti varken bu sene dönüme maliyeti 9 liralara kadar çıktı. Bir domatesin tarlada fiyatı 1 lira. Dekara verimi en fazla 7 ton. Bu fiyatlardan satmış olsanız ya dönümüne bin lira zarar edeceksin. ya da kafa kafaya çıkacaksın maliyetlerde. Bu tarlaları ben hazırlarken mazotun litresini 30 liraya gübrenin çuvalını 800 liraya aldık. Elektriğe yüzde 200 zam geçen sene fidenin tanesi 2,5 kuruştu. Bu sene 2 lira. Tarlada 1-1,5 lira halde 4 lira. Marketlerde manavlarda 10 lira. Biz burada kasasını 9 liraya veremiyoruz markette 10 lira.