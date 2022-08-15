Ankara haber... Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Ankara haber: Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç ettiANKARA'da, etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devildi, yollar göle döndü.

Ankara'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

ANKARA'da, etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devildi, yollar göle döndü.

Başkent'te kısa süre süre etkili olan fırtına ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çankaya ilçesi başta olmak üzere kent merkezinde birçok yerde su baskınları yaşandı, çatılar uçtu, ağaç devrildi. Göle dönen Dumlupınar Bulvarı'nda araçlar güçlükle ilerledi. Bahçelievler Mahallesi 65'inci Sokak'ta kaldırımda bulunan bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün kentimiz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı tüm birimlerimiz teyakkuzda. Muhtemel risklere karşı dikkatli olmanızı önemle hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Yağış anı

- Devrilen ağaç

- Su birikintileri

Haber- Kamera: ANKARA,