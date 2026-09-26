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Ankara Gölbaşı'nda evden 170 bin lira değerinde para ve ziynet çalan şüpheli tutuklandı

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Ankara Gölbaşı'nda 21 Eylül'de bir evden yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Tanınmamak için çarşaf giyip şapka takan şüphelinin 152 suç kaydı ve 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir evden para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 21 Eylül'de Gölbaşı'nda meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin, tanınmamak amacıyla çarşaf giyip şapka takarak olay yerine geldiği, kapısı kilitlenmemiş bir eve girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

Olayın ardından parkta üzerini değiştiren şüphelinin taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı saptandı.

Ekiplerin çalışması sonucunda otobüsle Konya'ya gitmek üzereyken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin hırsızlıktan 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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