Ankara Etimesgut'ta EGO otobüsü üst geçide çarptı, 24 kişi yaralandı

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ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsünün üst geçide çarptığı kazada 24 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Erler Mahallesi 2453'üncü Cadde'de, Deniz Lojmanları önünde meydana geldi. Etimesgut istikametinde seyir halinde olan 530-1 hat numaralı EGO otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçide çarptı. Kazada 24 kişi yaralanırken, otobüs sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA