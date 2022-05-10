Diyanetin ilk umre kafilesi yola çıktı

Kovid-19 salgını nedeniyle Aralık 2020'den itibaren ara verilen umre ziyaretlerinin yeniden başlatılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonundaki ilk kafile, Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara yola çıktı.

Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ne gelen, 6'sı Diyanet, 8'i sağlık görevlisi 171 kişilik kafile için Diyanet İşleri Başkanlığınca uğurlama programı düzenlendi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, burada yaptığı konuşmada, "Bu kutsal sefer normal seferlere benzemiyor. Tam 2,5 yıllık aradan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nden ilk kafilenin seferidir bu yolculuk ve sizler çok şanslı insanlarsınız. Bu şansa erdiğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

Diyanetin, vatandaşlardaki umre, hac, Kabe, Ravza-i Mutahhara ve Mescid-i Nebevi arzusunu dindirebilmek için yoğun gayret sarf ettiğini belirten Bircan, "Diyanet Başkanlığımızın çalışmalarıyla şevval umresi açıldı. Allah için umreyi tamamlamak için yola çıktınız. Yapacağınız dualarda ülkemizi, İslam alemini unutmayın. Orada sizler için bizim doktorlarımız, hemşirelerimiz, karşılama ekibimiz var." diye konuştu.

"İnşallah isteyen her Müslümana bu günler nasip olur"

Kafiledeki yolculardan Necdet Dede, umreye eşi, iki oğlu, gelini ve iki torunuyla gittiğini söyledi. Dede, "Çok sevinçliyiz. Elhamdülillah, Allah bugünü nasip etti. İsteyen herkese nasip etsin. Diyanet İşleri Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Güçlü bir devletimiz ve imanımız var." ifadelerini kullandı.

Necdet Dede'nin oğlu Barış Dede de ailece çok mutlu olduklarını belirterek, "Annem, babam, çocuklarım hep birlikte gidiyoruz. Allah bugünleri bize nasip etti. İnşallah isteyen her Müslümana bu günler nasip olur. Ülkemiz için orada dua edeceğiz. Tüm vatandaşlarımız ve İslam alemi için dua edeceğiz. Biz ilk defa gidiyoruz. Çocuklarımız çok şanslı, küçük yaşta gidiyorlar." diye konuştu.

Eşiyle birlikte umre kafilesinde yer alan Ahmet Kurum da "En son hac döneminde, 2019 yılında gitmiştim. Pandemi araya girdi. Bu süre içinde umreye gitmek için insanda bir arzu oluşuyor. Bekliyorduk. Kabe alanında ihramsız tavaf edilemediğini duyduk. Biraz buna üzüldük." dedi.

Salih Gündoğdu da Samsun'un Çarşamba ilçesinden umre için geldiğini ve 11 sene boyunca katıldığı kuralarda hac çıkmadığı dile getirerek, "Bu sene umre serbest. Tek başıma gidiyorum ve heyecanlıyım. Hac çıkarsa yine gideceğim." diye konuştu.