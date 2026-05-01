Ankara'daki 1 Mayıs Kutlamaları... Akm Önünde Toplanan Kortejler Yürüyüşe Geçti

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar için sendikalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve gençlik örgütleri sabah saatlerinden itibaren Ulus’taki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde buluştu. İşçiler, emekçiler, öğrenciler buradaki toplanmanın ardından kutlamaların yapılacağı Tandoğan Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

DİSK, KESK, TMMOB ve Ankara Tabip Odası'nın çağrısıyla organize edilen programda, katılımcılar kortejler halinde alana ilerlerken geniş katılım dikkat çekti.

Programa, bazı siyasi partilerin il ve ilçe örgütleri, çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve öğrenci hareketleri katıldı. ODTÜ öğrencileri, yürüyüş kortejinde geleneksel koşularını yaparak Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Öğrenciler,  "İsyan, devrim, özgürlük" sloganları attı. Doruk Madencilik işçileri de korteje katılarak destek verdi.

AKM önünde bir araya gelen kalabalık, pankart ve sloganlar eşliğinde Tandoğan'daki miting alanına yöneldi. Alanda, "Yaşasın 1 Mayıs", "Sağlıklı bir gelece için yaşasın 1 Mayıs", "1 Mayıs'ta omuz omuza! Emek, adalet, özgürlük", "Yarınlar bizim, meydanlar işçilerin", "Çocuklarımızı cezaevine değil, üniversiteye yollayacağız", "Yolsuzluğa, talana, özelleştirmeye hayır", "Üreten biziz, yöneten de biz olacağız", "Güvenli okullar, insanca yaşam için birleşelim bu karanlık bitsin", "Geleceğimizi kurtaralım" pankartları ve dövizleri yer aldı.

Kortejdeki yurttaşlar, "Gün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza", "Tarikatın Bakanı Yusuf Tekin istifa", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Eğitimde şiddet istemiyoruz", "İsyan, devrim, özgürlük", "Kadın, yaşam, özgürlük", "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganları attı.

Eğitim Sen kortejinde yer alan öğretmenler, beyaz önlüklerine eğitimde yaşanan sorunları yazarak protesto etti.

Kaynak: ANKA
