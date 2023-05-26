Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ankara'da Yolun Ortasında Oyun Havası Oynayan Kişi Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Ankara'da Yolun Ortasında Oyun Havası Oynayan Kişi Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Güncel Haberler

Ankara'nın çeşitli caddelerinde yolun ortasında kulaklıklarını takarak oyun havası oynayan bir kişi, sürücülere zor anlar yaşattı. Sorumsuz davranışıyla hem kendi canını hem de trafikteki diğer canları tehlikeye atan vatandaş, sürücülerin çaldığı kornalara aldırış etmedi.

Ankara'da bir kişi trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında oyun havası oynayarak sürücülere zor anlar yaşattı.

Ankara'nın çeşitli büyük caddelerinde bir kişi kulaklıklarını takarak trafiğe rağmen oyun havası oynadı. Sorumsuz kişi hem kendi canını hem de trafikteki diğer canları tehlikeye attı. Sürücülerin çaldığı kornalara aldırış etmeyen vatandaş oynamaya devam ederken sürücüler ise zor anlar yaşadı. - ANKARA

Ankara Seçim Sonuçları
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2019
Ankara Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title