Ankara'da Yolun Ortasında Oyun Havası Oynayan Kişi Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Ankara'nın çeşitli caddelerinde yolun ortasında kulaklıklarını takarak oyun havası oynayan bir kişi, sürücülere zor anlar yaşattı. Sorumsuz davranışıyla hem kendi canını hem de trafikteki diğer canları tehlikeye atan vatandaş, sürücülerin çaldığı kornalara aldırış etmedi.

Ankara'da bir kişi trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında oyun havası oynayarak sürücülere zor anlar yaşattı.

Ankara'nın çeşitli büyük caddelerinde bir kişi kulaklıklarını takarak trafiğe rağmen oyun havası oynadı. Sorumsuz kişi hem kendi canını hem de trafikteki diğer canları tehlikeye attı. Sürücülerin çaldığı kornalara aldırış etmeyen vatandaş oynamaya devam ederken sürücüler ise zor anlar yaşadı. - ANKARA