Ankara'da bir sürücü araçla önünü kesen 4 kişinin saldırısına uğradı

Ankara'da Protokol Yolu'nda seyreden bir sürücü, araçla önünü kesen 4 kişinin saldırısına uğradı.

İddiaya göre, saat 19.30 sıralarında Protokol Yolu'nda yol verme tartışması sonucu 4 kişinin bulunduğu otomobil bir aracın önünü kesti.

Araçtan inen kişiler önünü kestikleri otomobile ve sürücüsüne saldırdı. Aracın camı ve aynasının kırılmasının ardından saldırganlar, çevredekilerin de müdahalesiyle olay yerinden ayrıldı.

Saldırıyı yara almadan atlatan sürücü, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.