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Ankara'da bir sürücü araçla önünü kesen 4 kişinin saldırısına uğradı

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Ankara Protokol Yolu'nda yol verme tartışması yüzünden 4 kişi, bir sürücünün aracının önünü keserek araca ve sürücüye saldırdı. Araç camı ve aynası kırılan sürücü, yara almadan kurtulup polise şikayette bulundu.

Ankara'da Protokol Yolu'nda seyreden bir sürücü, araçla önünü kesen 4 kişinin saldırısına uğradı.

İddiaya göre, saat 19.30 sıralarında Protokol Yolu'nda yol verme tartışması sonucu 4 kişinin bulunduğu otomobil bir aracın önünü kesti.

Araçtan inen kişiler önünü kestikleri otomobile ve sürücüsüne saldırdı. Aracın camı ve aynasının kırılmasının ardından saldırganlar, çevredekilerin de müdahalesiyle olay yerinden ayrıldı.

Saldırıyı yara almadan atlatan sürücü, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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