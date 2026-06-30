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Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 78 gözaltı

Ankara'da yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 78 gözaltı
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Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda suç aleti ele geçirilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANKARA'da yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 117 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma kapsamında; yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 117 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şüphelilerden 78'i gözaltına alındı. Operasyon ayrıca çok sayıda suç aleti de ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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