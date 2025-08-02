Ankara'da Yastıkla Boğularak Öldürülen Karsu Aygün Son Yolculuğuna Uğurlandı

ANKARA'da, evinde yastıkla boğularak öldürülen Karsu Aygün (26), son yolculuğuna uğurlandı. Aygün'ün tabutunun üzerine fotoğrafı ile duvak ve çiçek konuldu.

Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Karsu Aygün, önceki gün Çankaya ilçesinde arkadaşı Tuğçe D. (24) ile onun yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini misafir olarak kabul etti. Alkol aldıkları iddia edilen 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı, Karsu Aygün bu sırada yastıkla boğuldu. Olayın ardından Tuğçe D. ile Karsu'yu yastıkla boğduğu ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Karsu Aygün'ün, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Sincan ilçesi Çimşit Mezarlığı Camisi'nde gerçekleştirilen cenazesine Aygün'ün yakınları, arkadaşları ve bölge halkı katıldı. Tabutunun üzerine fotoğrafı ile duvak ve çiçek konulan Aygün, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Soruşturma sürdürülüyor.