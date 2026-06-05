Haberler

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilogram 240 gram uyuşturucu, pres makinesi ve hassas terazi ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 9 kilogram 240 gram uyuşturucu, pres makinesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrlanda'dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı

İsrailli bakanlara Avrupa kapıları kapanıyor: Bir ülke daha rest çekti
Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı

Koca bir mahalle istila edildi, vatandaş cımbızlarla avlamaya başladı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık