Ankara'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Güncelleme:
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Otomobillerin çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polatlı-Ankara yolunda seyreden Uğur D. idaresindeki 06 UD 492 plakalı otomobille sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 DZV 551 plakalı otomobil, Sincan'a bağlı Temelli Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobillerde Uğur D. ile 06 DZV 551 plakalı araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi ve Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA
