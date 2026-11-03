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Ankara'da Tinder üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, Tinder'da tanıştıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli 3 ildeki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, mağdurların hesaplarındaki parayı başka hesaplara aktardığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, çevrim içi tanışma uygulaması "Tinder" üzerinden arkadaşlık kurma bahanesiyle tanıştıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, uygulama üzerinden tanıştıkları kişilerin dalgınlıklarından yararlanarak şifrelerini öğrendikten sonra cep telefonlarını çalan 8 zanlının, mağdurların banka hesaplarındaki paraları üçüncü kişilerin hesaplarına aktardığı belirlendi.

Bu kapsamda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA
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