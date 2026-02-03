ABB'nin ücretsiz ulaşım destek uygulamasını ilk 2 günde 28 bin 538 kişi kullandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal yardım alan vatandaşlar için 1 Şubat'ta hayata geçirilen ücretsiz ulaşım desteği Sosyal Abonman uygulamasından ilk 2 günde 28 bin 538 kişinin yararlandığını bildirdi.

ABB'den, Sosyal Abonman uygulamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sosyal yardım alan vatandaşlar için 1 Şubat 2026'da hayata geçirilen ücretsiz ulaşım desteği Sosyal Abonman uygulamasından ilk iki günde 28 bin 538 kişinin yararlandığı belirtildi.

Açıklamada yer alan EGO Genel Müdürlüğü verilerinde, 1-2 Şubat tarihleri arasında Sosyal Abonman kapsamında yapılan binişlerin, 21 bin 152'si EGO otobüslerinde, 4 bin 964'ü metro hatlarında, bin 143'ü ANKARAY'da ve bin 279'u ise Başkentray hatlarında gerçekleştiği ifade edildi.

Sosyal Abonman uygulamasıyla ABB'den sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18-65 yaş arası vatandaşlara aylık 60 ücretsiz biniş hakkı tanımlanırken ilk binişten sonra 75 dakika içerisinde yapılacak ikinci kullanımda ücretsiz olduğu aktarıldı.

Uygulama'nın toplu ulaşım filosuna yeni otobüslerin dahil edilmesiyle birlikte genişleyeceği de bildirildi.