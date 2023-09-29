Ankara'da SMA hastası bebeğin bağış kumbarası çalındı

Ankara'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavi masraflarını karşılamak amacıyla bir markete konulan bağış kumbarasının çocuklar tarafından çalınma anı kameralara yansıdı.

Ankara'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavi masraflarını karşılamak amacıyla bir markete konulan bağış kumbarasının çocuklar tarafından çalınma anı kameralara yansıdı.

Olay, Mamak ilçesi Duralialiç Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddialara göre, SMA hastası bebek Alparslan Aktürk için market kasası önüne konulan bağış kumbarası kimliği belirsiz çocuklar tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA