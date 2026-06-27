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Uzmanlar: Yoga Sağlıklı Yaşlanmayı Destekleyebilir

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Ankara'da düzenlenen etkinlikte yabancı misyon temsilcileri ve eşleri bir araya gelerek yoganın fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkilerini ele aldı. Uzmanlar, yoganın stres ve anksiyeteyi azalttığını, nörodejeneratif hastalıklarda destekleyici faydalar sağladığını vurguladı.

(ANKARA) - Ankara'da düzenlenen "Sağlıklı Yaşlanma ve Yoga" etkinliğinde yabancı misyon temsilcileri ve eşleri bir araya geldi. Koru Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yoganın fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkileri ele alındı.

Program kapsamında fizyoterapist Rukiye Özbek, yoganın sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Özbek, yoga ve meditasyonun stres ve anksiyete düzeylerini azaltabildiğini, sinir sistemi üzerinde düzenleyici etkiler yarattığını ve özellikle Parkinson ile Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarda destekleyici faydalar sağlayabileceğine ilişkin bilimsel çalışmalardan örnekler paylaştı.

YOGA ANKSİYETEYİ AZALTIYOR

Öğrenciler üzerinde yapılan çalışmalardan örnekler veren Özbek, yoga ve meditasyon uygulamalarının stres ve anksiyete düzeylerini azaltabildiğini, düzenli uygulama yapan bireylerde riskli düzeyde stres ve kaygı görülmediğinin ortaya konduğunu ifade etti. Kronik stresin vücutta inflamasyonu artırdığını ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirten Özbek, yoganın stres hormonları ile inflamatuvar belirteçlerin seviyelerini düzenleyerek otonom sinir sistemi dengesinin korunmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Yoganın en bilinen etkilerinden birinin esnekliği artırmak olduğunu dile getiren Özbek, düzenli yoga uygulamalarının denge ve postürü geliştirdiğini, kas-iskelet sistemi sağlığını desteklediğini ve spor yaralanmalarının önlenmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

"YOGA YAŞAMDA DENGE VE UYUMU HEDEFLİYOR"

Etkinlikte konuşan yoga eğitmeni Saikrishna Mangudoddi ise yoganın yalnızca fiziksel egzersizlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda bireyin yaşamında denge, farkındalık ve uyumu hedefleyen bütüncül bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Mangudoddi, stresin çoğu zaman bireyin yaşamındaki dirençten kaynaklandığını belirterek, farkındalık, değerlendirme ve kabullenmenin iç huzurun sağlanmasında önemli rol oynadığını söyledi. Konuşmaların ardından katılımcılar nefes egzersizleri, meditasyon ve yoga uygulamalarının yer aldığı pratik seansa katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, nefes egzersizleri ve temel yoga uygulamalarını deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlik, Koru Hastanesi, Koru Sanat ve Eğitim Vakfı (KORUSEV) ile Diplomatik Misyon Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
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