Ankara'da Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya Mahallesi Ulucanlar Caddesi'ndeki apartmanın bahçesinde park halindeki 06 HB 595 plakalı otomobilde, saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etti ancak araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken ilk belirlemelere göre otomobilin elektrik aksamı kaynaklı çıktığı tespit edildi.Öte yandan aracın yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.