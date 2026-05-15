Özel gereksinimli birey temsili askerlik yaptı

ANKARA'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik eğitimine alınan özel gereksinimli bireyler, askerlik yemini ederek terhis oldu. Dün Nallıhan ilçesinde asker uğurlaması yapılan Efe Berke Günal (21) da askerlik yemini etti.

İl Jandarma Komutanlığı'nda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, engelli vatandaşlar 1 günlük temsili askerlik eğitimine alındı. Özel gereksinimli Efe Berke Günal, dün eğitim gördüğü Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından bugün sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Günal'a babası Alper Günal, annesi Gülhan Günal ve öğretmeni Derya Yalçın eşlik etti. Nizamiye girişinde büyük bir heyecan yaşayan Efe Berke Günal, işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniformasını giyerek silah arkadaşlarına katıldı. Eğitim alanına çıkan Günal, Türk bayrağı ve silaha el basarak yemin etti. Efe Berke, bir günlük temsili askerlik görevinin ardından terhis belgesini alarak Nallıhan'a döndü.

Haber: Hasan OLUM/NALLIHAN (Ankara),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı